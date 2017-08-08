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Главные новости Пермского края
07:50  08 августа 2017 0

Пермские полицейские спасли из горящего здания 20 человек

Сотрудники ДПС Алексей Бушуев, Павел Останин и Денис Удников предотвратили крупную трагедию в селе Коса.ФОТО: пресс-служба ГУ МВД России России по Пермскому краю

В селе Коса Пермского края трое полицейских во внерабочее время вытащили из горящего здания пострадавшего мужчину и провели массовую эвакуацию. Об этом сообщает пресс-служба регионального ГУ МВД.

Сообщается, что сотрудники ДПС, направляясь домой после ночной смены увидели задымление многоквартирной двухэтажки. Поставив в известность экстренные службы, полицейские не стали дожидаться прибытия спасателей и вошли в горящее здание, чтобы начать эвакуацию жильцов.

«В одной из квартир, где находился очаг возгорания, инспекторы обнаружили мужчину, который не мог самостоятельно покинуть помещение из-за сильного задымления. Полицейские вынесли 41-летнего гражданина на улицу и передали фельдшеру „скорой помощи“. После этого стражи порядка вернулись в квартиру и ликвидировали очаг возгорания», — сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Пермскому краю.

Сергей Макеев
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© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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