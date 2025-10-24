Бастрыкин ищет виновных в деле об унижении пермского школьника
Александр Бастрыкин взял расследование уголовного дела под личный контроль
Фото: Официальный сайт Президента РФ
Глава Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин запросил доклад по делу о жестком избиении подростка толпой сверстников в Перми. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.
«В Пермском крае по данному факту следственными органами <...> возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 116 УК РФ (побои). Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ по региону Денису Головкину доложить о результатах и установленных обстоятельствах», — указано в telegram-канале ведомства.
Видео инцидента ранее разлетелось по местным соцсетям и мессенджерам. URA.RU уже рассказывало, что в кадре — группа подростков, окружившая сверстника, который, прикрыв лицо руками, стоит на одном колене. При этом толпа требует от мальчика извиниться перед одним из присутствующих, опустившись на оба колена. Один из подростков наносит пострадавшему удары ногами по спине, в то время как другой фиксирует происходящее на камеру мобильного телефона.
