Бастрыкин ищет виновных в деле об унижении пермского школьника

Видео инцидента ранее разлетелось по местным соцсетям и мессенджерам. URA.RU уже рассказывало, что в кадре — группа подростков, окружившая сверстника, который, прикрыв лицо руками, стоит на одном колене. При этом толпа требует от мальчика извиниться перед одним из присутствующих, опустившись на оба колена. Один из подростков наносит пострадавшему удары ногами по спине, в то время как другой фиксирует происходящее на камеру мобильного телефона.