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08 августа 2017
07 августа 2017
07:54  08 августа 2017 0

Эксперты назвали десятку самых угоняемых в России машин

Клипарт. Декабрь. Ханты-Мансийск, лексус
На первом месте - "Лексус"Фото: Александр Елизаров © URA.RU

Страховщики составили рейтинг самых угоняемых в России автомобилей. На первом месте в топе оказался Lexus GX — частота угона таких автомобилей 1,69%. Второе место занял Porsche Panamera, «бронзу» взяла Audi A8 с показателем в 1,53%.

На четвертом и пятом местах списка оказались Land Rover Evoque и Toyota Camry. Вторую пятерку, как и первую, открывает «Лексус», но другой модели — LX, передает агентство Nation News. Далее идут две модели от компании Infiniti — QX56 и QX80, Land Rover Sport, BMW 6-series и Toyota Land Cruiser.

Перечень базируется на соотношении количества угнанных автомобилей к общему числу застрахованных машин конкретной модели в компании «АльфаСтрахование», уточняет «Федеральное агентство новостей».

Татьяна Трушина
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© Служба новостей «URA.Ru»
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