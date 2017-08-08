Эксперты назвали десятку самых угоняемых в России машин

Страховщики составили рейтинг самых угоняемых в России автомобилей. На первом месте в топе оказался Lexus GX — частота угона таких автомобилей 1,69%. Второе место занял Porsche Panamera, «бронзу» взяла Audi A8 с показателем в 1,53%.
На четвертом и пятом местах списка оказались Land Rover Evoque и Toyota Camry. Вторую пятерку, как и первую, открывает «Лексус», но другой модели — LX, передает агентство Nation News. Далее идут две модели от компании Infiniti — QX56 и QX80, Land Rover Sport, BMW 6-series и Toyota Land Cruiser.
Перечень базируется на соотношении количества угнанных автомобилей к общему числу застрахованных машин конкретной модели в компании «АльфаСтрахование», уточняет «Федеральное агентство новостей».