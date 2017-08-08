Доля учителей, довольных работой, сократилась почти в два раза

09:35 08 августа 2017 0

Росстат считает, что они получают значительно больше, чем говорят Фото: Анна Майорова © URA.RU

В России доля учителей средней школы, довольных своей работой за последний год, сократилась с 42 до 22%. В то же время число преподавателей, которых не устраивает их зарплата, увеличилось с 28 до 34%. Такие выводы следуют из опроса, проведенного Высшей школой экономики и специалистами «Левада-центра».

Около половины всех учителей на основном месте работы получают меньше 20 тысяч рублей, четверть получает от 20 до 25 тысяч, еще четверть — более 25 тысяч, пишут «Ведомости».

При этом, по официальным данным Росстата, средний доход педагогов в прошлом году составил 33338 рублей. Разница могла возникнуть из-за того, что учителя в ходе опроса называли суммы, выдаваемые «на руки», а государственное ведомство приводит начисляемые суммы.