В Ишиме умер трехдневный младенец. Врачи не смогли найти болезнь

В ишимском перинатальном центре умер малыш. Трагедия случилась через три дня после рождения мальчика. Следователи СКР по факту смерти младенца возбудили уголовное дело, сейчас они выясняют все обстоятельства случившегося инцидента.
Как сообщили в пресс-службе СУ СКР по области, уголовное дело возбуждено по статье «причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей». Ребенок у женщины родился в перинатальном центре Областной больницы № 4 в Ишиме 15 июня. Вскоре мальчику стало плохо, его отвезли в реанимацию, однако 18 июня малыш умер. Эксперты выяснили, что у него был врожденный комбинированный порок сердца.
Оказалось, что медики, которые у которых мать ребенка наблюдалась во время беременности, это заболевание не обнаружили. Сейчас сотрудники Следственного комитета выясняют все обстоятельства этой истории.