Глава «Роснефти» Сечин выступит свидетелем по делу Улюкаева о взятке

Свидетелем по делу экс-министра экономики России Алексея Улюкаева выступит глава «Роснефти» Игорь Сечин. Об этом сообщает ТАСС.
«Думаю, что вопросы ему зададут обе стороны», — приводит агентство слова своего источника.
Бывшего чиновника задержали 14 ноября 2016 года. Его подозревают в получении взятки в два миллиона долларов. Это стало первым в современной истории РФ задержанием федерального министра. Тогда пресс-секретарь президента Дмитрий Песков называл обвинения против Улюкаева очень серьезными и «требующими весомых доказательств», напоминает «Национальная служба новостей».
15 ноября 2016 года Владимир Путин освободил Улюкаева от должности в связи с утратой доверия. 8 августа 2017 года срок домашнего ареста ему продлили до конца января 2018 года.