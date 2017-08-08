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08 августа 2017
16:27  08 августа 2017 0

Улюкаева оставили под арестом до следующего года

ПМЭФ-2015. Санкт-Петербург. Итоговое, улюкаев алексей
Улюкаев останется под домашним арестом до 27 января 2018 годаФото: Александр Мамаев © URA.RU
новость из сюжета:
Глава МЭР Алексей Улюкаев задержан за взятку
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Экс-министру экономического развития РФ Алексею Улюкаеву продлили срок домашнего ареста. Такое решение вынес Замоскворецкий районный суд Москвы.

По решению суда бывший министра экономики РФ Алексей Улюкаев пробудет под домашним арестом до 27 января 2018 года. Адвокат просил закрыть дело в связи с недоказанностью вины, но суд отказал. Бывший российский министр, выйдя из зала, признался, что похудел на 14 килограммов. «Спасибо за это нашему правосудию», — приводит слова Улюкаева телеканал «Дождь».

Обвинения против себя бывший чиновник считает провокацией и утверждает, что взятки он «не брал». Улюкаев надеется на благоприятный исход дела. Следующее рассмотрение назначено на 16 августа.

Это уже не первый случай, когда суд продлевает домашний арест Улюкаеву. В июле экс-министра экономики оставили под арестом до 15 августа, передает «Национальная служба новостей».

Напомним, Алексея Улюкаева задержали в ноябре 2016-го. Его обвиняют в получении взятки в два миллиона долларов за выдачу заключения, которое позволило «Роснефти» приобрести госпакет акций «Башнефти», сообщает «Федеральное агентство новостей».

Дарья Александрович
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