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08 августа 2017
19:47  08 августа 2017 0

Вслед за Малаховым с «Первого канала» сбежал еще один известный ведущий

Пресс-конференция и репетиция гастрольного спектакля «Мадемуазель Нитуш» театра Вахтангова. Екатеринбург, олешко александр
Олешко также уходит с "Первого канала"Фото: Александр Мамаев © URA.RU
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Медиавойны и перестановки в СМИ
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Известный телеведущий Александр Олешко покидает «Первый канал» и уходит работать на НТВ.

Вслед за Андреем Малаховым один из главных телеканалов страны покидает еще один известный ведущий, Александр Олешко. Он уходит работать на НТВ, где будет вести шоу «Ты супер! Танцы», передают «Дни.ру».

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Малахов впервые прокомментировал уход с «Первого канала». «Я уже принял решение»

На «Первом» Олешко с 2009 по 2014 год вел «Минуту славы», а с 2014 года стал ведущим шоу «Точь-в-точь». В пресс-службе «Первого канала» пояснили, что официально новый ведущий будет назван 9 августа, до этого времени говорить на данную тему отказались.

Ранее, 31 июля, стало известно о том, что ведущий шоу «Пусть говорят» Андрей Малахов завершает карьеру на «Первом канале», писала «Национальная служба новостей». По некоторым данным, причиной ухода Малахова мог послужить отказ в декретном отпуске, сообщали Nation News.

Валерия Романова
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