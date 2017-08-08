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08 августа 2017
17:20  08 августа 2017 3

Малахов впервые прокомментировал уход с «Первого канала». «Я уже принял решение»

Санторини. Греция., море, корабль, яхта, круизный лайнер
Малахов заявил, что сейчас находится на яхте у друзейФото: Александр Елизаров © URA.RU
новость из сюжета:
Медиавойны и перестановки в СМИ
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Известный телеведущий Андрей Малахов впервые прокомментировал журналистам свой уход с «Перового канала». Малахов сообщил, что уже знает, как сложится его дальнейшая профессиональная карьера, а также раскрыл свое местонахождение.

«Я сейчас на яхте у друзей, — рассказал Малахов в разговоре с корреспондентами Super. — И я уже принял решение». Какое именно решение он принял, телеведущий пояснять отказался.

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Об уходе Малахова с «Первого канала» на ВГТРК стало известно 31 июля. Между тем пресс-служба ВГТРК данную информацию не подтвердила, писало РТ.

Покинуть шоу Малахов мог из-за того, что его не отпустили в декретный отпуск по уходу за ребенком. Ведущему якобы заявили, что работа в программе «не ясли», передавала «Национальная служба новостей». По другой версии, причиной стал конфликт с продюсером Натальей Никоновой, которая решила изменить формат шоу и сделать упор на политику.

В телевизионных кругах обсуждают, что телеведущий уже написал заявление об увольнении, подписано оно, или нет — пока неизвестно, сообщает «Федеральное агентство новостей». На место Малахова в «Пусть говорят» претендуют девять звезд, самыми обсуждаемыми кандидатами являются актеры Никита Джигурда и Алексей Панин.

Валерия Романова
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