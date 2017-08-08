Известный телеведущий Андрей Малахов впервые прокомментировал журналистам свой уход с «Перового канала». Малахов сообщил, что уже знает, как сложится его дальнейшая профессиональная карьера, а также раскрыл свое местонахождение.
«Я сейчас на яхте у друзей, — рассказал Малахов в разговоре с корреспондентами Super. — И я уже принял решение». Какое именно решение он принял, телеведущий пояснять отказался.
Об уходе Малахова с «Первого канала» на ВГТРК стало известно 31 июля. Между тем пресс-служба ВГТРК данную информацию не подтвердила, писало РТ.
Покинуть шоу Малахов мог из-за того, что его не отпустили в декретный отпуск по уходу за ребенком. Ведущему якобы заявили, что работа в программе «не ясли», передавала «Национальная служба новостей». По другой версии, причиной стал конфликт с продюсером Натальей Никоновой, которая решила изменить формат шоу и сделать упор на политику.
В телевизионных кругах обсуждают, что телеведущий уже написал заявление об увольнении, подписано оно, или нет — пока неизвестно, сообщает «Федеральное агентство новостей». На место Малахова в «Пусть говорят» претендуют девять звезд, самыми обсуждаемыми кандидатами являются актеры Никита Джигурда и Алексей Панин.