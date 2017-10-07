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07 октября 2017
19:13  07 октября 2017 1

Глава СБУ обвинил наемников «Вагнера» в уничтожении Ил-76 и штурмах в Донбассе

Последствия боевых действий в Мариуполе. Украина, баррикады, донбасс, мариуполь
Конфликт в Донбассе не обошелся без участия наемников "Вагнера"Фото: Карина Ванеш © URA.RU
новость из сюжета:
Война на Украине
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Украинские спецслужбы установили участие частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» в конфликтах в Донбассе с 2014 года, заявил глава СБУ Василий Грицак. По словам Грицака, сотрудники СБУ установили личности более полутора тысяч человек, которые входили в компанию «Вагнер» из более чем пяти тысяч наемников.

В отношении руководителя ЧВК Дмитрия Уткина подготовлено уведомление о подозрении, подчеркнул Грицак, слова которого приводит «Газета.ру». Украина считает наемников «Вагнера» бойцами ВС России, добавил глава СБУ. Он также напомнил, что по российским законам с 28 декабря 2016 года разрешается привлекать не военнослужащих к выполнению военных задач, в случае если речь идет о пресечении террористической деятельности за границей.

Наемники действуют в Донбассе с 29 мая 2014 года, говорится в данных СБУ. В службе уверены, что именно наемники «Вагнера» причастны к трагедии ИЛ-76, штурму Луганского аэропорта и Дебальцево.

Татьяна Трушина
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