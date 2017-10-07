Украинские спецслужбы установили участие частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» в конфликтах в Донбассе с 2014 года, заявил глава СБУ Василий Грицак. По словам Грицака, сотрудники СБУ установили личности более полутора тысяч человек, которые входили в компанию «Вагнер» из более чем пяти тысяч наемников.
В отношении руководителя ЧВК Дмитрия Уткина подготовлено уведомление о подозрении, подчеркнул Грицак, слова которого приводит «Газета.ру». Украина считает наемников «Вагнера» бойцами ВС России, добавил глава СБУ. Он также напомнил, что по российским законам с 28 декабря 2016 года разрешается привлекать не военнослужащих к выполнению военных задач, в случае если речь идет о пресечении террористической деятельности за границей.
Наемники действуют в Донбассе с 29 мая 2014 года, говорится в данных СБУ. В службе уверены, что именно наемники «Вагнера» причастны к трагедии ИЛ-76, штурму Луганского аэропорта и Дебальцево.