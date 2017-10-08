Алексей Миллер прокомментировал смерть спортивного директора футбольного клуба «Зенит» и выразил соболезнования его родным и близким. По словам главы «Газпрома», смерть Сарсании — невосполнимая потеря.
«От нас ушел очень светлый и открытый человек. Невероятно талантливый, одаренный и энергичный. Настоящий профессионал, искренне влюбленный в свое дело. Это ужасная трагедия и невосполнимая потеря для всех», — приводит слова главы «Газпрома» телеканал 360.
Между тем, стала известна причина смерти спортивного директора «Зенита» — он умер из-за оторвавшегося тромба. Как пишет Nation News, Константин Сарсания впал в кому и умер не приходя в сознание.
Ранее «URA.RU» сообщало, что Сарсания скончался на 50-м году жизни.