07:13 08 октября 2017 0

Контрольный пакет "Зенита" "Газпром приобрел еще в 2005 году Фото: Антон Белицкий © URA.RU

Алексей Миллер прокомментировал смерть спортивного директора футбольного клуба «Зенит» и выразил соболезнования его родным и близким. По словам главы «Газпрома», смерть Сарсании — невосполнимая потеря.

«От нас ушел очень светлый и открытый человек. Невероятно талантливый, одаренный и энергичный. Настоящий профессионал, искренне влюбленный в свое дело. Это ужасная трагедия и невосполнимая потеря для всех», — приводит слова главы «Газпрома» телеканал 360.

Между тем, стала известна причина смерти спортивного директора «Зенита» — он умер из-за оторвавшегося тромба. Как пишет Nation News, Константин Сарсания впал в кому и умер не приходя в сознание.

Ранее «URA.RU» сообщало, что Сарсания скончался на 50-м году жизни.