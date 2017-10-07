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07 октября 2017
22:14  07 октября 2017 0

«Он был лучшим в своем деле». Легендарный футбольный директор скончался, не дожив до 50

Константин Сарсания скончался в 49 летФото: Владимир Федоренко/РИА Новости

На 50-м году жизни умер спортивный директор «Зенита» Константин Сарсания. Клуб выразил соболезнования в связи со смертью экс-игрока. тренера и директора. Журналисты не могут поверить в смерть легендарного человека.

«„Зенит“ выражает соболезнования родным и близким Константина Сарсании…», — сообщается в Twitter клуба. Здесь же сотни болельщиков выражают соболезнования. «Безвременный уход Константина Сарсании — ужасная личная потеря и очень драматичная беда нашего футбола. Он был лучшим в своем деле. Очень жаль», — написал в своем Twitter спортивный комментатор Василий Уткин.

Журналист Дмитрий Блинников отметил, что смерть спортивного директора «Зенита» наступила после того, как у того оторвался тромб.

Сарсания в качестве игрока выступал в чемпионате СССР и играл во французских клубах. После окончания спортивной карьеры работал тренером в «Химках», «Факеле» и литовском «Аталантасе». Константин Сарсания был спортивным директором «Зенита» в 2006 и 2007 годах, затем работал в ФК «Динамо» в Москве, в Воронеже и Литве. В конце мая 2017 года вновь вернулся на должность спортивного директора «Зенита», пишет информагентство Nation News.

Нина Калинина
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