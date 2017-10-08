{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 57,76
Динамика за 2 недели
Евро 67,53
Динамика за 2 недели
Подпишись на ura.ru:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{userService.email_subscribe.errors.email}}
{{userService.email_subscribe.msg}}
08 октября 2017
07 октября 2017
08:05  08 октября 2017 0

Опубликовано содержание записки стрелка в Лас-Вегасе

Пресс-конференция Якушева. 70 лет Тюменской области. Тюмень, записки, конспект, блокнот, пометки
Она содержала расчеты, которые помогли Пэддоку совершать более точные выстрелыФото: Николай Бастриков © URA.RU

Стивен Пэддок, ставший виновником самого массового убийства с применением огнестрельного оружия в истории США, заранее рассчитал расстояние и высоту, с которой вел стрельбу 2 октября в Лас-Вегасе. Это стало известно из его записки, которую обнаружили в гостиничном номере.

Она содержала расчеты, которые помогли Пэддоку совершать более точные выстрелы, передает RT. Записи о необходимой высоте и расстоянии находились на листке, найденном на прикроватной тумбочке.

Как писало «URA.RU» ранее, 64-летний сын легендарного грабителя банков в ночь на 2 октября расстрелял толпу людей, собравшихся на фестиваль кантри-музыки в Лас-Вегасе. Убийца открыл огонь c 32-го этажа гостиничного комплекса. В результате бойни погибли 58 человек, более 500 получили ранения. Преступник покончил с собой до приезда полиции.

Депутат Госдумы Наталья Поклонская связала массовое убийство в Вегасе с ситуацией вокруг фильма Алексея Учителя «Матильда».

Юрий Викторов
© Служба новостей «URA.Ru»
{{item.comments_count}} Версия для печати

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item.story_prev.date}}
{{item.story_next.date}}
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров