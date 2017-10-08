Опубликовано содержание записки стрелка в Лас-Вегасе

08:05 08 октября 2017 0

Она содержала расчеты, которые помогли Пэддоку совершать более точные выстрелы Фото: Николай Бастриков © URA.RU

Стивен Пэддок, ставший виновником самого массового убийства с применением огнестрельного оружия в истории США, заранее рассчитал расстояние и высоту, с которой вел стрельбу 2 октября в Лас-Вегасе. Это стало известно из его записки, которую обнаружили в гостиничном номере.

Она содержала расчеты, которые помогли Пэддоку совершать более точные выстрелы, передает RT. Записи о необходимой высоте и расстоянии находились на листке, найденном на прикроватной тумбочке.

Как писало «URA.RU» ранее, 64-летний сын легендарного грабителя банков в ночь на 2 октября расстрелял толпу людей, собравшихся на фестиваль кантри-музыки в Лас-Вегасе. Убийца открыл огонь c 32-го этажа гостиничного комплекса. В результате бойни погибли 58 человек, более 500 получили ранения. Преступник покончил с собой до приезда полиции.

Депутат Госдумы Наталья Поклонская связала массовое убийство в Вегасе с ситуацией вокруг фильма Алексея Учителя «Матильда».