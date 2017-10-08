10:08 08 октября 2017 0

Поклонники Баскова обратили внимание на его родителей-брюнетов Фото: depositphotos.com © URA.RU

Поклонники разоблачили Николая Баскова, «визитной карточкой» которого всегда был якобы натуральный светлый оттенок волос. Артист опубликовал на своей странице в Instagram фотографию родителей, поздравив мать с днем рождения. Присоединившиеся к поздравлениям поклонники обратили внимание, что мать и отец Баскова брюнеты.

«И как теперь понять, на кого похож Николай?», «Фига се. Откуда натуральный блондин, спрашивается, у двух брюнетов?», «Красавица мамочка. Родители брюнеты. В кого же Коля блондин? Загадка», — иронизировали подписчики Баскова.