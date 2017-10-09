Минтруд намерен назначать социальные пособия гражданам России, учтя перед этим не только все их доходы, но также и собственность.
Ведомство собирается заняться сбором данных о гражданах из разных источников, включая налоговую службу, а также дать регионам право использовать эту информацию для мониторинга числа работающих и безработных жителей, пишет «Коммерсант».
Глава Минтруда Максим Топилин напомнил, что сегодня в России насчитывается порядка 15 млн человек, работающих нелегально. Большинство из них пользуются всеми видами социальной помощи.