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09 октября 2017
12:30  09 октября 2017 7

Минтруд будет оценивать собственность россиян перед выдачей социального пособия

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На пособия смогут претендовать не все получателиФото: depositphotos.com © URA.RU

Минтруд намерен назначать социальные пособия гражданам России, учтя перед этим не только все их доходы, но также и собственность.

Ведомство собирается заняться сбором данных о гражданах из разных источников, включая налоговую службу, а также дать регионам право использовать эту информацию для мониторинга числа работающих и безработных жителей, пишет «Коммерсант».

Глава Минтруда Максим Топилин напомнил, что сегодня в России насчитывается порядка 15 млн человек, работающих нелегально. Большинство из них пользуются всеми видами социальной помощи.

Лев Истомин
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