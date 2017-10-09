Детская писательница выкрала сына и отвезла его в ИГИЛ

16:43 09 октября 2017 2

Мать попала под влияние террористов и решила взять с собой ребенка Фото: личный архив Михаила Машедо

Бывший муж уроженки Мурманска, 36-летний Михаил Машедо, рассказал, как его супруга украла их десятилетнего сына и отвезла его в ИГИЛ* в 2011 году. Сам Машедо проживает во Владимирской области.

«Дарья фактически украла у меня ребёнка в 2011 году. Она пришла его навестить, забрала сына на прогулку, и больше ни её, ни мальчика я не видел. Она увезла его в Махачкалу. Я обращался в полицию, к уполномоченным по правам ребёнка, а в 2013 году узнал, что Дарья входила в бандподполье на Северном Кавказе и сбежала с боевиками в ИГ. Я бы никогда не поверил, что Даша может принять ислам, ведь, когда мы познакомились, она была совсем другой», — рассказал Машедо RT.

Дарьи Ицанкова находится в уголовном розыске с 2013 года. Машедо рассказал журналистам, что, когда они познакомились, она была совсем другой, но потом заинтересовалась исламом. Согласно последним данным, женщина и малолетний ребенок находятся в Ираке. Отец ребенка вот уже семь лет безуспешно пытается вернуть его на родину. Издание отмечает, что до погружения в опасную среду Ицанкова работала риелтором и писала фантастические рассказы для детей.

*Террористическая организация, запрещена в РФ и ряде других стран.