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09 октября 2017
17:06  09 октября 2017 0

Максакова не верит в причастность Тюрина к убийству Вороненкова. «Это шок и личная трагедия»

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Максакова никогда не верила в причастность Тюрина к убийству ВороненковаФото: Владимир Жабриков © URA.RU
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Скандал с депутатом Вороненковым
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Мария Максакова заявила, что не верит в причастность ее первого мужа Владимира Тюрина к убийству ее второго супруга — экс-депутата Госдумы Дениса Вороненкова. Об этом сообщил бывший депутат Госдумы Илья Пономарев.

Он подчеркнул, что у Максаковой и Тюрина двое общих детей и они постоянно общаются. «У господина Тюрина не было прямого мотива заказывать это убийство», — сообщил Пономарев «Интерфаксу».

Максакова с самого начала считала эту версию невероятной, однако генпрокурор Украины Юрий Луценко заявил, что именно Тюрин, которого называют вором в законе, является заказчиком убийства Вороненкова. Кроме того, следствие назвало имя исполнителя. Им оказался украинец Павел Паршов. Пономарев отметил, что для вдовы подобные выводы — «шок и личная трагедия».

Депутат Вороненков сбежал из России на Украину вместе с женой в декабре 2016 года. Через некоторое время он дал показания против Виктора Януковича и заявил, что на него охотится ФСБ. Весной 2017 года его застрелили в центре Киева, напоминает «Федеральное агентство новостей».

Иван Антонов
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