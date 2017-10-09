Мария Максакова заявила, что не верит в причастность ее первого мужа Владимира Тюрина к убийству ее второго супруга — экс-депутата Госдумы Дениса Вороненкова. Об этом сообщил бывший депутат Госдумы Илья Пономарев.
Он подчеркнул, что у Максаковой и Тюрина двое общих детей и они постоянно общаются. «У господина Тюрина не было прямого мотива заказывать это убийство», — сообщил Пономарев «Интерфаксу».
Максакова с самого начала считала эту версию невероятной, однако генпрокурор Украины Юрий Луценко заявил, что именно Тюрин, которого называют вором в законе, является заказчиком убийства Вороненкова. Кроме того, следствие назвало имя исполнителя. Им оказался украинец Павел Паршов. Пономарев отметил, что для вдовы подобные выводы — «шок и личная трагедия».
Депутат Вороненков сбежал из России на Украину вместе с женой в декабре 2016 года. Через некоторое время он дал показания против Виктора Януковича и заявил, что на него охотится ФСБ. Весной 2017 года его застрелили в центре Киева, напоминает «Федеральное агентство новостей».