Генпрокурор Украины назвал имя убийцы Вороненкова

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко назвал имя ответственного за убийство экс-депутата Госдумы России Дениса Вороненкова.
Как сообщает РИА «Новости», по словам Луценко, заказчиком убийства был бывший муж оперной певицы Марии Максаковой Владимир Тюрин. Киллером стал украинец Павел Паршов.
Бывший депутат Госдумы Денис Вороненков в декабре 2016 года вместе с супругой — экс-депутатом Марией Максаковой — уехал из России на Украину и получил украинское гражданство. Он дал показания против Виктора Януковича, заявил о преследовании его со стороны ФСБ и сравнил Россию с нацистской Германией. В марте 2017 года Вороненкова застрелили в центре Киева.