Президент Украины Петр Порошенко рассчитывает, что Турция присоединится к группе «друзей деоккупации Крыма» — объединения для возвращения полуострова под контроль Киева. Об этом он заявил после встречи в Киеве с президентом этой страны Реджепом Тайипом Эрдоганом.
«Вместе с президентом Эрдоганом мы отметили недопустимость ситуации в сфере прав человека в Крыму, которая постоянно ухудшается. Обыски и аресты, притеснения и преследования, запугивания и вытеснения стали обыденностью, к сожалению», — цитирует Порошенко RT.
По его словам, Киев и Анкара договорились координировать действия по защите прав и свобод граждан Украины в рамках международных механизмов, в том числе мониторинговых.
Президент Украины добавил, что намерен привлечь Турцию к так называемой «международной группе друзей деоккупации Крыма, идею о создании которой Порошенко озвучил на Генассамблее ООН, уточняет «Федеральное агентство новостей».
Ранее глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что живущие на полуострове украинцы связывают свое будущее с Россией.