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09 октября 2017
22:23  09 октября 2017 1

«Обыски и аресты в Крыму стали обыденностью!» Порошенко предложил Эрдогану дружить против России

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Эрдоган и Порошенко провели переговоры в КиевеФото: depositphotos.com © URA.RU

Президент Украины Петр Порошенко рассчитывает, что Турция присоединится к группе «друзей деоккупации Крыма» — объединения для возвращения полуострова под контроль Киева. Об этом он заявил после встречи в Киеве с президентом этой страны Реджепом Тайипом Эрдоганом.

«Вместе с президентом Эрдоганом мы отметили недопустимость ситуации в сфере прав человека в Крыму, которая постоянно ухудшается. Обыски и аресты, притеснения и преследования, запугивания и вытеснения стали обыденностью, к сожалению», — цитирует Порошенко RT.

По его словам, Киев и Анкара договорились координировать действия по защите прав и свобод граждан Украины в рамках международных механизмов, в том числе мониторинговых.

Президент Украины добавил, что намерен привлечь Турцию к так называемой «международной группе друзей деоккупации Крыма, идею о создании которой Порошенко озвучил на Генассамблее ООН, уточняет «Федеральное агентство новостей».

Ранее глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что живущие на полуострове украинцы связывают свое будущее с Россией.

Феликс Сорокин
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© Служба новостей «URA.Ru»
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