00:40 11 октября 2017 0

Злоумышленники могут отслеживать режим дня пользователя по статусу Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Злоумышленники нашли уязвимость в популярном мессенджере WhatsApp, позволяющую получать информацию о пользователях. Об этом сообщил разработчик программного обеспечения Роб Хитон на своем сайте.

В мессенджере можно увидеть, когда пользователь из списка контактов был последний раз в сети. Эту опцию, которая включена по умолчанию, можно отключить, но статус «онлайн» пользователь приложения все равно скрыть не сможет. Из-за этого Хитон написал специальное расширение для браузера Chrome, где наглядно показал, что проведенный анализ собранной информации позволяет установить точные сведения о режиме дня пользователя — без его ведома.

Кроме этого, Хитон составил графики суточной активности двух пользователей WhatsApp, благодаря которым можно с точностью определить, как долго они сидят в мессенджере и в какое время суток. Он считает, что злоумышленники могут воспользоваться данной функцией в качестве шпионажа за партнерами, а также данные могут быть проданы в рекламных целях. В частности, ночная аудитория WhatsApp может быть атакована спамерскими рассылками от продавцов снотворного и успокоительных препаратов.