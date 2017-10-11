18:36 11 октября 2017 0

Артюх считает, что на фото очередь, а в Кольцово уверены, что так и должно быть Фото: страница Евгения Артюха на Facebook

Радость ожидания чемпионата мира по футболу и надежд на проведение ЭКСПО 2025 в Екатеринбурге омрачает суровая действительность. Горожане пожаловались в соцсетях на крайне низкую пропускную способность досмотра на входе в аэропорт Кольцово.

«На входе в аэропорт „Кольцово“ пробка. На вопрос сотрудникам почему из двух рамок работает одна, вежливо отвечают: „Потому, что некому работать“. Бонусом переполненные урны для мусора. При всем этом, я люблю наш аэропорт. Как говориться „есть куда расти“», — заметил на своей странице в Facebook Евгений Артюх.

«Хороший вопрос подняли. Надоела эта очередь ужасно. Плюс просят включить тел, люди все злятся. Я давно хожу через Анжело. Готов подписаться под петицией (решить этот вопрос) к руководству аэропорта», — поддержал Артюха в комментариях Дмитрий Камерлохер.

«Как на Почте. Работающие делят ставки вакантных мест и „некому работать“. Наверное», — предположил Григорий Русаков.

В Кольцово между тем очевидные трудности обозначили простым заблуждением наблюдателей. «Несмотря на формальное наличие очереди на фотографии [, выложенной Евгением Артюхом в Facebook], ожидание в ней измеряется несколькими минутами, что не свидетельствует о каких-либо сложностях в работе системы досмотра и не может быть препятствием для попадания пассажиров в терминал. Таковы объективные условия, характерные в утренние и вечерние часы не только для любого российского аэропорта, но и для любого аэропорта мира.

Отметим, что количество работающих линий досмотра определяется в соответствии с расписанием и прогнозируемыми нагрузками. В пиковые периоды, когда в соответствии с расчетами очередь действительно может стать для пассажиров неудобством, всегда задействуются дополнительные линии досмотра», — пояснил пресс-секреатрь Кольцово Андрей Клименских, попросив «с пониманием относиться к прохождению входного и предполетного досмотра, ориентированного исключительно на обеспечение безопасности пассажиров».