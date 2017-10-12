Российский президент Владимир Путин отправил в отставку губернатора Псковской области Андрея Турчака.
Путин 12 октября подписал указ об отстранении Турчака от должности, сообщает Meduza. Врио главы региона назначен Михаил Ведерников.
После ухода экс-губернатор должен возглавить генеральный совет «Единой России» вместо Сергея Неверова, который стал руководителем фракции партии в Госдуме. Заседание генсовета «Единой России» и его президиума, посвященное кадровым вопросам, назначено на четверг.
Турчак, отметим стал 11-м отправленным в отставку в октябре губернатором. Считается, что на нем череда отставок этого года заканчивается.