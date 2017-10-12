Отмена концерта Стаса Михайлова в Ханты-Мансийске вызвала бурное общественное обсуждение в социальных сетях. Жители планируют ехать в Сургут, чтобы увидеть любимого артиста.
Недовольный отменой концерта Михайлова житель оставил гневный отзыв с призывом вернуть концерт артиста в городской группе «Типичный Ханты-Мансийск».
«Горожане! Ханты-Мансийцы! Как вы относитесь к отмене концерта Стаса Михайлова? Я считаю это полное безобразие и издевательство над нами, его поклонниками, которые ждали и надеялись. Зато как впаривать нам концерты всякие и пиликанья органной музыки так пожалуйста! Кому вообще нужна эта старинная нудота, скучно и спать хочется! Почему не пускают таких хороших мировых артистов как Стас, Елена Ваенга, Бьянку, Тимати! Слушайте свою класику у себя дома, а людям дайте хорошую музыку (орфография и пунктуация сохранены — прим.ред.)», — говорится в анонимном сообщении.
Однако горожане неоднозначно восприняли сообщение автора, которое собрало более 100 комментариев. «Отменили, потому что билеты не продали. С таким ценником и неудивительно. Ну и себе в минус никто работать не будет. Так же и с остальными „звездами“. Езжайте в Сургут», — комментирует горожанка Ксения Пикулева.
«Автор, вы свой „мировой“ репертуар оставьте себе. Не стоит так выражаться», — отвечает автору житель Ханты-Мансийска Игорь Щербаков.
«В городе сократилось число разведенок, если не раскупили билеты в КТЦ. 5 лет назад был полный аншлаг на его концерте», — объяснила отмену концерта Елена Толкачева.
Напомним, концерт Михайлова в Ханты-Мансийске был отменен из-за низкого количество проданных билетов. Звезде не удалось собрать даже половину зала театрального центра «Югра-Классик».