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11 октября 2017
10 октября 2017
09 октября 2017
12:20  11 октября 2017 0

Стас Михайлов не смог собрать зал в Ханты-Мансийске

Открытая лицензия 07.07.2015. Стас Михайлов., михайлов стас
Цена билета достигала шести тысяч рублейФото: stas-mihaylov.ru

Концерт Михайлова отменен в Ханты-Мансийске. По предварительным данным, шоу не состоялось из-за низких продаж. Горожанам, купившем билеты, возвращают деньги. Об этом «URA.RU» сообщили в пресс-службе концертно-театрального центра «Югра-Классик».

«Концерт Стаса Михайлова в КТЦ „Югра-Классик“ 11 октября отменен! Информация о сроках и порядке возврата денежных средств за билеты, купленные на это мероприятие, будет размещена 11 октября», — говорится в сообщении пресс-службы. Также отмечается, что в Сургуте и Нижневартовске концерты состоятся.

По данным источников агентства в компании «Югра-Классик», не удалось продать даже половины билетов. Стас Михайлов оценил стоимость своего выступления в Ханты-Мансийске в 6 тыс. рублей с человека.

Игорь Волосин
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