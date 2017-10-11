Стас Михайлов не смог собрать зал в Ханты-Мансийске

Концерт Михайлова отменен в Ханты-Мансийске. По предварительным данным, шоу не состоялось из-за низких продаж. Горожанам, купившем билеты, возвращают деньги. Об этом «URA.RU» сообщили в пресс-службе концертно-театрального центра «Югра-Классик».
«Концерт Стаса Михайлова в КТЦ „Югра-Классик“ 11 октября отменен! Информация о сроках и порядке возврата денежных средств за билеты, купленные на это мероприятие, будет размещена 11 октября», — говорится в сообщении пресс-службы. Также отмечается, что в Сургуте и Нижневартовске концерты состоятся.
По данным источников агентства в компании «Югра-Классик», не удалось продать даже половины билетов. Стас Михайлов оценил стоимость своего выступления в Ханты-Мансийске в 6 тыс. рублей с человека.