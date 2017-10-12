19:01 12 октября 2017 0

Депутаты гордумы уже четвертый месяц работают бесплатно Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Депутаты Курганской городской Думы в четверг, 12 октября, обсудили вопрос о возобновлении выплат компенсации расходов на депутатскую деятельность. Дискуссия прошла за закрытыми дверями, передает корреспондент «URA.RU».

Сразу после внеочередного заседания гордумы, на котором депутаты приняли в муниципальную собственность 40 квартир для детей-сирот в 11-м микрорайоне Заозерного, прессу и чиновников попросили удалиться из зала. С депутатами остался только председатель комитета по бюджету Курганской областной Думы Марат Исламов.

По данным «URA.RU», законопроект, который позволит городским депутатам вновь получать «зарплату», облдума должна рассмотреть на ближайшем заседании. Однако изменится ли размер компенсаций, неизвестно. По некоторым данным, он останется прежним — чуть больше 20 тысяч рублей в месяц на руки. Неизвестно также, с какого месяца возобновятся выплаты. Не исключено, что это произойдет не с октября, а с 1 января 2018 года.

Выплата компенсаций депутатам гордумы была приостановлена с 1 июля по требованию прокуратуры. Выяснилось, что в положении о статусе парламентариев статья №15 о выплате городским депутатам компенсаций противоречит федеральному законодательству, так как не принят соответствующий областной закон. Положение о выплате действовало с 2006 года, но было опротестовано прокуратурой лишь в 2017 году. Депутаты отчитывались о своих тратах (на связь, проезд, проводимые мероприятия на округе), предоставляя чеки.