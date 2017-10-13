11:47 13 октября 2017 0

Представители телеканалов не комментируют информацию Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Три российских федеральных канала отказались транслировать рекламу скандального фильма «Матильда». Об этом сообщает «Би-би-си» со ссылкой на режиссера картины Алексея Учителя.

Учитель отметил, что, помимо главных каналов страны, есть и другие отказы. Называть каналы он не стал. Компания «Каропрокат» получила назад деньги, которые платила телеканалам за показ рекламных роликов, уточняет «Эхо Москвы». Издание пишет, что среди отказавшихся «Первый канал», «Россия-1» и «НТВ».

Представители телеканалов и компаний «Каропремьер» и «Каропрокат» отказались комментировать данную информацию.

Ранее исполнитель роли Николая II в фильме «Матильда» Ларс Айдингер отказался ехать в Россию на премьеру фильма. Актер заявил, что опасается за свою жизнь, напоминают «Дни.ру».