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13 октября 2017
11:47  13 октября 2017 0

Три федеральных канала отказались рекламировать «Матильду». Деньги вернули заказчику

Визит Медведева на завод Конар Челябинск, первый канал
Представители телеканалов не комментируют информациюФото: Вадим Ахметов © URA.RU
новость из сюжета:
Скандал вокруг фильма "Матильда" Учителя
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Три российских федеральных канала отказались транслировать рекламу скандального фильма «Матильда». Об этом сообщает «Би-би-си» со ссылкой на режиссера картины Алексея Учителя.

Учитель отметил, что, помимо главных каналов страны, есть и другие отказы. Называть каналы он не стал. Компания «Каропрокат» получила назад деньги, которые платила телеканалам за показ рекламных роликов, уточняет «Эхо Москвы». Издание пишет, что среди отказавшихся «Первый канал», «Россия-1» и «НТВ».

Представители телеканалов и компаний «Каропремьер» и «Каропрокат» отказались комментировать данную информацию.

Ранее исполнитель роли Николая II в фильме «Матильда» Ларс Айдингер отказался ехать в Россию на премьеру фильма. Актер заявил, что опасается за свою жизнь, напоминают «Дни.ру».

Иван Антонов
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