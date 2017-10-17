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17 октября 2017
16 октября 2017
18:37  17 октября 2017 0

В самом крупном районе Екатеринбурга в ипотеку продается до 70% квартир

Визит губернатора Краснодара в микрорайон Академический. Екатеринбург , академический район
В Академическом выросло число ипотечных сделок — ведь теперь ставка по этому кредиту беспрецедентно низкаяФото: Анна Майорова © URA.RU
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Участники свердловского строительного рынка и представители банковского сектора фиксируют рост количества ипотечных сделок. Их число на первичном рынке недвижимости стало больше на 22%. Эксперты отмечают, что ставка по ипотеке достигла исторического минимума — 9,5% годовых, и если есть необходимость улучшать жилищные условия, лучше делать это сейчас.

Как заявил генеральный директор АО «РСГ-Академическое» Виктор Киселев, в Академическом наблюдается стабильно высокий процент ипотеки в структуре продаж — на уровне 60-70%. «Ставка выводится на более низкий уровень. Для покупателей это очень хорошо, создаются оптимальные условия для приобретения квартиры в ипотеку», — отметил Виктор Киселев. Он сообщил, что компания «РСГ-Академическое» тоже трансформируется и реализует новые проекты. «В этом году мы впервые вошли в программу долевого строительства, уже запустили первый дом в Преображенском квартале. В долевку будут реализовываться еще два блока в квартале с выходом в парк и несколько домов в 26 квартал, где строительство уже начинается».

При этом компания «РСГ-Академическое», входящая в ГК «КОРТРОС», планирует постепенно увеличивать объемы сдаваемых квадратных метров жилья, опираясь на экономическую ситуацию.

Дарья Косинцева
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© Служба новостей «URA.Ru»
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