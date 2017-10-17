21:17 17 октября 2017 0

Портал позволит молодежи искать важные для себя мероприятия Фото: скрин сайта "Добровольцы России"

Портал «Добровольцы России» стал социальной сетью для волонтеров и площадкой для поиска мероприятий. Об этом сообщил сопредседатель Ассоциации волонтерских центров Артем Метелев в Сочи на Всемирном фестивале молодежи и студентов.

«Мы создали Uber для волонтеров. Это социальная сеть, удобная система поиска мероприятий, организаций и волонтеров, новостной портал, сборник лучших образовательных практик и онлайн-курсов», — сказал он на панельной дискуссии. Метелев пояснил, что сейчас портал доступен для открытого тестирования и добавил, что более 20 тысяч человек уже зарегистрировались на сайте. Организаторы надеются, что до конца следующего года на «Добровольцах России» будет порядка 300 тысяч участников.

ТАСС пишет, что с 20 октября на портале появится база проектов, которую с легкостью смогут отслеживать добровольцы. Система позволит молодым людям подбирать интересные мероприятия, исходя из их предпочтений. «Например, двое коллег ведут проекты по экологии. Система подскажет, что проекты схожи и предложит объединиться в одну команду», — добавил представитель ассоциации.

Ранее на Всемирном фестивале, который стартовал в Сочи 15 октября, сошлись в дискуссии российский актер Сергей Безруков и французский писатель Фредерик Бегбедер. У них завязался спор, в котором Безруков заявил, что художник несет ответственность за то, что делает, а автор «99 франков» парировал — свобода дороже всего, пишет «Национальная служба новостей».

Фестиваль проходит с 15 по 21 октября в Олимпийском парке Сочи. На форум приехали молодые профессионалы из различных сфер в возрасте от 18 до 35 лет из более чем 180 стран. Организаторы заявляют, что на мероприятие прибыло гораздо больше 20 тысяч человек, которые изначально подавали заявку.