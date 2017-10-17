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17 октября 2017
21:03  17 октября 2017 0

Черные списки, поджоги и стриптиз-шоу — всё из-за «Матильды». Поклонская записала ролик с обращением к Чайке. ВИДЕО

Царские дни в Екатеринбурге: божественная литургия и крестный ход, поклонская наталья, царские дни
Поклонская не останавливается в борьбе против "Матильды"Фото: Владимир Жабриков © URA.RU
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Скандал вокруг фильма "Матильда" Учителя
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Депутат Госдумы Наталья Поклонская записала видеообращение к Генпрокурору РФ Юрию Чайке. Поводом для ролика стал фильм Алексея Учителя «Матильда».

В ходе шестиминутного видео Поклонская просит Чайку отозвать прокатное удостоверение у фильма режиссера Алексея Учителя «Матильда» и признать картину экстремистским материалом, пишет агентство Nation News.

На камеру Поклонская сказала, что фильм «Матильда» привел к поджогам кинотеатров, машин, призывам к сожжению людей. «Введение черных списков, угрозы, молитвенные стояния верующих всей России против фильма, митинги, карикатуры, постановки стриптиз-шоу, высмеивающие православных святых и верующих людей, — это то, что уже наступило сегодня от проекта «Матильда», — сказала она.

На момент публикации новости ролик набрал почти две тысячи просмотров, 127 «лайков» и 111 «дизлайков».

В понедельник, 16 октября, в Генпрокуратуре заявили, что не видят причин для вмешательства в ситуацию с фильмом по запросу Поклонской.

В России премьера «Матильды» Алексея Учителя состоится 26 октября. В картине рассказывается о романе будущего императора Николая II и балерины Матильды Кшесинской. До выхода картины в прокат в России появились православные радикалы, которые рассылали в кинотеатры пугающие письма с предупреждениями о поджогах.

Виктор Дорофеев
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