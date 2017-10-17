21:03 17 октября 2017 0

Поклонская не останавливается в борьбе против "Матильды" Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Депутат Госдумы Наталья Поклонская записала видеообращение к Генпрокурору РФ Юрию Чайке. Поводом для ролика стал фильм Алексея Учителя «Матильда».

В ходе шестиминутного видео Поклонская просит Чайку отозвать прокатное удостоверение у фильма режиссера Алексея Учителя «Матильда» и признать картину экстремистским материалом, пишет агентство Nation News.

На камеру Поклонская сказала, что фильм «Матильда» привел к поджогам кинотеатров, машин, призывам к сожжению людей. «Введение черных списков, угрозы, молитвенные стояния верующих всей России против фильма, митинги, карикатуры, постановки стриптиз-шоу, высмеивающие православных святых и верующих людей, — это то, что уже наступило сегодня от проекта «Матильда», — сказала она.

На момент публикации новости ролик набрал почти две тысячи просмотров, 127 «лайков» и 111 «дизлайков».

В понедельник, 16 октября, в Генпрокуратуре заявили, что не видят причин для вмешательства в ситуацию с фильмом по запросу Поклонской.

В России премьера «Матильды» Алексея Учителя состоится 26 октября. В картине рассказывается о романе будущего императора Николая II и балерины Матильды Кшесинской. До выхода картины в прокат в России появились православные радикалы, которые рассылали в кинотеатры пугающие письма с предупреждениями о поджогах.