На НПЗ в Венгрии и Румынии произошли взрывы

На данный момент не ясно, связаны ли взрывы между собой (архивное фото)

Взрывы произошли на двух нефтеперерабатывающих заводах (НПЗ) в Венгрии и Румынии. Об этом сообщает газета Коммерсант.

«В полдень взрыв прогремел на нефтеперерабатывающем заводе Petrotel-Lukoil в Плоешти на юге Румынии, а в ночь на вторник в венгерском городе к югу от Будапешта загорелся завод компании MOL», — сказано в материале. Он опубликован на сайте Коммерсанта.

Взрыв, произошедший на крупнейшем и наиболее технологически оснащенном НПЗ Венгрии, был оперативно локализован при участии 17 пожарных подразделений. В компании MOL сообщили, что объекты, которые не были затронуты пожаром, постепенно возвращаются к нормальной деятельности. В настоящее время ведется оценка ущерба, нанесенного предприятию. Кроме того, в компании подчеркнули, что рассматривают вариант задействования стратегических запасов Венгрии для удовлетворения энергетических потребностей.

На момент взрыва румынский НПЗ был выведен из эксплуатации. Его работа была приостановлена 17 октября для проведения плановых технических проверок. Тем не менее, в результате происшествия пострадал 57-летний сотрудник предприятия. Он получил тяжелые травмы головы и ноги.