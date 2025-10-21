Минобрнауки разработало новые минимальные баллы ЕГЭ для поступления в вузы
Минобрнауки изменило предварительные минимальные баллы для поступления в подведомственные вузы
Фото: Илья Московец © URA.RU
Минимальные проходные баллы ЕГЭ для поступления в вузы под ведомством Министерства науки и высшего образования РФ будут повышены с 2026/2027 учебного года. Об этом говорится в проекте приказа, опубликованном на федеральном портале проектов нормативных правовых актов. Документ устанавливает новые минимальные значения по основным предметам для абитуриентов, которые планируют поступать в российские университеты.
«Установить минимальное количество баллов единого государственного экзамена по общеобразовательным предметам, соответствующим специальности или направлению подготовки, по которым проводится прием на обучение, в том числе прием на целевое обучение, в организации, осуществляющие образовательную деятельность, находящиеся в ведении Министерства науки и высшего образования Российской Федерации», — говорится в проекте документа. Баллы будут повышены с 2026/2027 учебного года.
Согласно приложению к приказу, для поступления на бюджетные и целевые места потребуется набрать не менее 40 баллов по русскому языку, профильной математике, истории, иностранному языку, литературе, биологии, географии и химии. Для физики минимальный порог составит 41 балл, по обществознанию — 45 баллов, а по информатике — 46 баллов. В случае принятия приказа ответственность за контроль исполнения документа возложат на заместителя министра науки и высшего образования РФ Дмитрия Афанасьева.
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.