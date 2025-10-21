Минобрнауки разработало новые минимальные баллы ЕГЭ для поступления в вузы

Минобрнауки изменило предварительные минимальные баллы для поступления в подведомственные вузы Фото: Илья Московец © URA.RU

Минимальные проходные баллы ЕГЭ для поступления в вузы под ведомством Министерства науки и высшего образования РФ будут повышены с 2026/2027 учебного года. Об этом говорится в проекте приказа, опубликованном на федеральном портале проектов нормативных правовых актов. Документ устанавливает новые минимальные значения по основным предметам для абитуриентов, которые планируют поступать в российские университеты.

«Установить минимальное количество баллов единого государственного экзамена по общеобразовательным предметам, соответствующим специальности или направлению подготовки, по которым проводится прием на обучение, в том числе прием на целевое обучение, в организации, осуществляющие образовательную деятельность, находящиеся в ведении Министерства науки и высшего образования Российской Федерации», — говорится в проекте документа. Баллы будут повышены с 2026/2027 учебного года.