Илья Варламов* признан экстремистом
21 октября 2025 в 18:52
Срочная новость
Фото: © URA.RU
Блогер Илья Варламов* (признан иноагентом в РФ) включен в перечень экстремистов. На территории России он заочно осужден к восьми годам лишения свободы по обвинению в распространении фейков. Кроме того, ему вменяется нарушение законодательства об иноагентах. Об этом сообщает Росфинмониторинг. * Илья Варламов признан иноагентом в РФ
