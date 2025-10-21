Логотип РИА URA.RU
Илья Варламов* признан экстремистом

21 октября 2025 в 18:52
Фото: © URA.RU

Блогер Илья Варламов* (признан иноагентом в РФ) включен в перечень экстремистов. На территории России он заочно осужден к восьми годам лишения свободы по обвинению в распространении фейков. Кроме того, ему вменяется нарушение законодательства об иноагентах. Об этом сообщает Росфинмониторинг. * Илья Варламов признан иноагентом в РФ

