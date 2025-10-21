Логотип РИА URA.RU
Происшествия

На Юге России объявлена ракетная опасность

21 октября 2025 в 19:05
На территории Краснодарского края объявлена авиационная опасность

Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

На Юге России вечером 21 октября объявлена ракетная опасность. В Севастополе включены сирены воздушной тревоги, жителей и гостей города просят сохранять спокойствие и укрыться в безопасных местах.

«ВНИМАНИЕ ВСЕМ! Воздушная тревога!» — сообщается в telegram-канале «Транспорт Севастополя». По данным местных служб, морской и наземный общественный транспорт в Севастополе временно приостановил движение.

О введении режима ракетной опасности сообщили и в других районах Крыма, подтвердили в МЧС России. Уточняется, что движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто. На территории Краснодарского края объявлена авиационная опасность, следует из данных региональной системы предупреждения чрезвычайных ситуаций (РСЧС).

Материал из сюжета:

Украинские атаки по российским регионам

