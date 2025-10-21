На Юге России объявлена ракетная опасность
На территории Краснодарского края объявлена авиационная опасность
На Юге России вечером 21 октября объявлена ракетная опасность. В Севастополе включены сирены воздушной тревоги, жителей и гостей города просят сохранять спокойствие и укрыться в безопасных местах.
«ВНИМАНИЕ ВСЕМ! Воздушная тревога!» — сообщается в telegram-канале «Транспорт Севастополя». По данным местных служб, морской и наземный общественный транспорт в Севастополе временно приостановил движение.
О введении режима ракетной опасности сообщили и в других районах Крыма, подтвердили в МЧС России. Уточняется, что движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто. На территории Краснодарского края объявлена авиационная опасность, следует из данных региональной системы предупреждения чрезвычайных ситуаций (РСЧС).
