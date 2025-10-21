Логотип РИА URA.RU
Политика

Польша отказалась гарантировать свободный пролет борта Путина в Будапешт

21 октября 2025 в 18:58
Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU

Польша не будет обеспечивать свободный и безопасный пролет борта президента России Владимира Путина в Будапешт на возможную встречу с главой США Дональдом Трампом. Об этом сообщил министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский.

«Мы не можем гарантировать, что независимый суд не прикажет польскому правительству остановить самолет, чтобы доставить подозреваемого в Гаагу», — заявил Сикорский. Его слова передает в издание Onet. Он подчеркнул, что в Польше действует принцип разделения властей, а решения судов в стране не подлежат политическому влиянию.

Путин и Трамп решили встретиться в столице Венгрии обсуждается на фоне обострения международной обстановки. Ряд стран выразили сомнения в возможности транзита российского борта над своей территорией. В то же время отдельные европейские государства не исключили содействия в организации переговоров, считая их потенциально значимыми для мировой безопасности.

Ранее Международный уголовный суд (МУС) выдал ордер на арест президента России. Польша, как участник Римского статута, обязана исполнять решения МУС. В то же время официальные лица в Варшаве подчеркивают, что любые действия по задержанию иностранных лидеров могут приниматься исключительно по решению судебных органов.

