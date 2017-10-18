В детской поликлинике Кургана докторам и младшему медперсоналу задерживают зарплаты. По словам сотрудников учреждения, обращаться в компетентные органы они боятся — сверху пригрозили увольнением.
По словам источника, знакомого с ситуацией в поликлинике, с работниками не рассчитались за сентябрь. «Жаловаться куда-либо они опасаются. Написали в прокуратуру — вызвали „на ковер“. Сказали, что тех, кто будет предавать ситуацию огласке, уволят. Никому не хочется потерять работу», — рассказал собеседник агентства на условиях анонимности.
Главврач детской поликлиники Елена Голуб пояснила «URA.RU», что задержка вызвана техническими проблемами. «Сейчас деньги поступили, уже завтра они будут у сотрудников на карточках», — пообещала она. Оперативный комментарий в прокуратуре Курганской области получить не удалось.