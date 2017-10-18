18:31 18 октября 2017 0

Пациенты часами ждут в очередях Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Жители спального района Заозерный в Кургане вынуждены вместе с детьми часами простаивать в очередях в поликлинику. Существующих помещений не хватает для быстрорастущего района, однако проблему со строительством нового здания власти не могут решить уже несколько лет. Курганские депутаты провели выездную комиссию, чтобы ознакомиться с проблемами лечебных учреждений, передает корреспондент «URA.RU».

«У нас сейчас заселяют дома в 11-м микрорайоне, сдают „Апельсин“. Не представляем, как мы примем этих детей, у нас даже карточки разместить негде — регистратура заполнена до отказа», — рассказывают врачи в филиале №6 детской поликлиники, которая расположена в 6-м микрорайоне Заозерного.

Нормы по количеству детей на участке превышены, из-за этого педиатры вынуждены вместо трех часов сидеть на приеме гораздо дольше. Кроме того, в сезон простуд им приходится посещать до 40 маленьких пациентов на дому. Чтобы врачи работали по нормам, количество участков в Заозерном необходимо увеличить с 16 до 21, однако разместить пять дополнительных специалистов негде.

Регистратура не вмещает карточки пациентов Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

«Каждый раз, как ни придешь, с любой проблемой стоишь по три часа в духоте, присесть негде», — жалуется Ирина, которая привела к педиатру свою 12-летнюю дочь.

«Мы держим ситуацию на контроле не первый созыв», — отметила депутат Людмила Дорофеева. Она выразила сожаление, что до сих пор не решен вопрос со строительством нового корпуса поликлиники. В качестве резервного варианта, по ее мнению, можно было бы использовать трехэтажное административное здание в 1-м микрорайоне, однако на его ремонт и оборудование необходимы средства. «У нас чуть не до рукопашной доходило, когда было совместное финансирование городом и областью. Город выделяет средства, а область нет, в итоге деньги годами не использовались», — напомнила она. Сейчас, по словам Дорофеевой, городское здравоохранение полностью перешло под юрисдикцию области. «Мы можем только создавать условия для строительства», — сетуют депутаты.

Некоторые вопросы приходится решать прямо в коридоре Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

«Это не худшее положение, в одном из филиалов у нас не хватает трех врачей», — отметила главврач детской поликлиники Елена Голуб. По ее данным, средний возраст врачей сейчас составляет 50 лет, молодежь неохотно устраивается на работу в Кургане. Регион давно находится в числе антилидеров по обеспеченности медицинскими кадрами из-за низких зарплат.

По итогам проверки депутаты решили обратиться с просьбой к администрации города временно выделить подходящее помещение, где медики смогут вести прием. Также начнется поиск участка под строительство новой поликлиники.