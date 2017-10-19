01:22 19 октября 2017 0

Погибли шесть человек и еще пять госпитализированы ФОТО: группа Харьков City в Facebook

В центре Харькова шесть человек погибли в результате наезда внедорожника Lexus. Страшная авария произошла около 20:45 на улице Сумской. За рулем автомобиля находилась женщина, ей грозит от 5 до 10 лет лишения свободы.

«От полученных травм скончались уже шесть ни в чем не повинных людей», — написал на своей странице в Facebook советник главы МВД Антон Геращенко.

Кроме этого, пять человек доставлены в больницу. Виновником аварии стал автомобиль марки Lexus, которым управляла задержанная женщина 1997-го года рождения. Транспортное средство пыталось проехать на красный сигнал светофора, в результате чего на большой скорости врезалось в автомобиль Volkswagen, передает телеканал 360.

«От полученного удара, автомобиль Lexus, принадлежащий ее отцу, выбросило на тротуар улицы Сумской, где в этот момент находились десятки пешеходов», — добавил советник.