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19 октября 2017
18 октября 2017
01:22  19 октября 2017 0

В Харькове внедорожник въехал в толпу пешеходов: есть погибшие и раненые. ВИДЕО

Погибли шесть человек и еще пять госпитализированыФОТО: группа Харьков City в Facebook

В центре Харькова шесть человек погибли в результате наезда внедорожника Lexus. Страшная авария произошла около 20:45 на улице Сумской. За рулем автомобиля находилась женщина, ей грозит от 5 до 10 лет лишения свободы.

«От полученных травм скончались уже шесть ни в чем не повинных людей», — написал на своей странице в Facebook советник главы МВД Антон Геращенко.

Кроме этого, пять человек доставлены в больницу. Виновником аварии стал автомобиль марки Lexus, которым управляла задержанная женщина 1997-го года рождения. Транспортное средство пыталось проехать на красный сигнал светофора, в результате чего на большой скорости врезалось в автомобиль Volkswagen, передает телеканал 360.

«От полученного удара, автомобиль Lexus, принадлежащий ее отцу, выбросило на тротуар улицы Сумской, где в этот момент находились десятки пешеходов», — добавил советник.

Александр Черноскутов
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© Служба новостей «URA.Ru»
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