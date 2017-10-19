12:17 19 октября 2017 0

Бандиты украли товаров на 50 тысяч рублей Фото: serovrb.ru

В городе Серове в Свердловской области налетчики на магазин «Промтовары» на улице Мира зарезали двух продавщиц — 44-летнюю Ольгу Тарасову и 54-летнюю Елену Егорову. На телах обеих женщин насчитали десятки колото-резаных ран.

«Возбуждено уголовное дело по статьям «убийство двух лиц, сопряженное с разбоем» и «разбой с причинением тяжкого вреда здоровью потерпевшего», — сообщил «URA.RU» Максим Чалков, помощник руководителя СКР по Свердловской области.

Известно, что при налете бандиты похитили товары на 50 тысяч рублей. Как стало известно позже, перед налетом на магазин эти же преступники напали на улице Нахабина на 78-летнюю пенсионерку. Несколько раз ударили ее ножом и отняли сумку. Сейчас женщина в тяжелом состоянии госпитализирована в больницу.

Преступление удалось раскрыть по горчим следам.

«На причастность к нападениям были проверены лица, состоящие по различным основаниям на учетах в ОВД, в том числе ранее судимые и недавно освободившиеся из мест лишения свободы. В общей сложности на раскрытие преступлений сыщикам понадобилось пять часов. К утру подозреваемые, 1989 года рождения, уже находились под стражей. Взяли их в гостиничном комплексе на автовокзале, где они к тому времени уже пировали, тратя наворованные средства. Часть похищенного изъята», — рассказал «URA.RU» руководитель пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

Оказалось, что оба бандита являются ранее судимыми рецидивистами. Оба недавно освободились из ИК № 62 в Ивделе. Один освободился полгода назад, он сидел за разбой, грабеж, кражу и уничтожение чужого имущества. Второй вышел на свободу месяц назад, он отбывал наказание за совершение развратных действий сексуального характера, разбой и грабеж.