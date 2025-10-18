Дерево стало местной достопримечательностью и объектом притяжения романтиков (архивное фото) Фото: Размик Закарян © URA.RU

Сосну, одиноко стоящую посреди бескрайнего поля под Первоуральском, отметили на Яндекс карте. Дерево приобрело большую популярность и стало местной достопримечательностью, об этом рассказал URA.RU свердловский фотограф Артем Закрин.

«Дерево находится в поле за микрорайоном Шайтанка. Если ехать из города по Васильево-Шайтанскому тракту в сторону ФОК „Гагаринский“, оно будет с правой стороны. Возле него часто устраивают романтические и семейные фотосессии, используют для проведения квестов», — объяснил фотограф.

Чтобы не повредить корни, трактористы во время сбора урожая аккуратно объезжают сосну. Когда она выросла и каким образом уцелела в поле, не помнят даже старожилы. Но одинокое дерево настолько полюбилось людям, что его даже отметили на карте. Его точные координаты — 56.938825, 59.956005.

«Место, проезжая мимо которого, всегда захватывает дух. Одинокое дерево на бескрайнем поле — мой постоянный повод для размышлений и получения эстетического удовольствия», — написала в отзывах на Яндекс картах Даша, знаток города пятого уровня. «Идеальное место для того, чтобы побыть одному. Моя собака любит это место, да и я тоже», — согласилась Валерия Диянова, знаток города третьего уровня. «Лучшая достопримечательность города», — заявил Михаил, знаток города 21-го уровня.

Корреспондент направил запрос в службу Яндекса с просьбой прояснить, как дерево оказалось на карте. Ответ будет опубликован, как только поступит.