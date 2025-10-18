Логотип РИА URA.RU
Привязанный к дереву труп без головы обнаружили в свердловском лесу

18 октября 2025 в 16:00
Тело обнаружили 16 октября в лесу

В лесах возле Ивделя (Свердловская область) 16 октября обнаружили скелетированный труп женщины без головы, который был привязан к дереву. Информацию URA.RU подтвердили два осведомленных источника.

По словам первого собеседника, тело заметили железнодорожники рядом с перегоном Улымсос-Оус. «На скелете были зимняя черная шапка, брюки, свитер, пуховик и берцы. Недалеко от трупа нашли черный рюкзак и сумку», — сказал источник. Также рядом с телом стоял складной стул.

Там же силовики обнаружили два кошелька, в одном из которых была немецкая монета, зажигалку и круглые очки. «Скорее всего, труп был там с прошлой зимы», — предположил второй собеседник.

Силовики разбираются в обстоятельствах случившегося. В региональных правоохранительных органах тему не комментируют.

