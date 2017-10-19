16:46 19 октября 2017 0

Эксперты сомневаются, что Ксения Собчак пойдет на президентские выборы как самовыдвиженец Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Телеведущая Ксения Собчак, объявившая накануне о своем желании баллотироваться на пост главы государства в марте 2018 года, похоже, приступила к сбору подписей. На ее официальном сайте уже можно увидеть стартовавший отсчет: «4811 человек уже с нами, нужно 100000».

Между тем, согласно действующему законодательству, кандидату-самовыдвиженцу необходимо собрать 300 тысяч подписей избирателей для участия в выборах. Получается, что Собчак готовится штурмовать президентский пост, выдвигаясь от одной из непарламентских партий. При таком варианте ей действительно придется предоставить в три раза меньше подписей.

Скорее всего, Ксения Собчак будет выдвигаться от одной из непарламентских партий, говорят эксперты Фото: Владимир Андреев © URA.RU

«Опыт сбора подписей несистемными кандидатами показывает, что они изначально ориентированы на схемы, во главу угла которых ставится максимизация сборщиками подписей своего заработка, а отнюдь не контроль качества подписей. Судя по всему, та же проблема будет и у штаба Собчак», — пояснил «URA.RU» политолог Максим Жаров.

Он также признался, что «с большим скепсисом» относится к возможности регистрации Собчак в качестве кандидата в президенты: «Со всеми непарламентскими партиями („Яблоко“, ПАРНАС) Собчак в конфликте, поэтому пока не просматривается ни одной партии, которая бы взяла на себя смелость рискнуть своей репутацией и выдвинуть ее». Получается, что штабу телеведущей придется собирать 300 тысяч подписей. «Я не уверен, что они смогут это сделать в соответствии с требованиями закона», — заключил Жаров.

Однако директор Института политической социологии Вячеслав Смирнов полагает, что Собчак все же удастся отыскать партию для выдвижения. «Партий много. Всегда можно найти подходящую. Союз горожан, Народный альянс или Демократическая партия России могут выдвинуть ее безвозмездно. Самовыдвижение и сбор лишних 200 тысяч подписей при этом дороже примерно на 100 миллионов рублей, нежели выдвижение от партии», — пояснил «URA.RU» Смирнов.

Конкуренцию Собчак составит и политолог Андрей Богданов — он тоже собирается принять участие в выборах в качестве кандидата Фото: Владимир Андреев © URA.RU

По его словам, при сборе 100 тысяч подписей необходимо приблизительно 50 миллионов рублей на организацию и работу штаба, а также 50 миллионов — на сбор подписей. «Выдвижение от партии может быть безвозмездным. Если она к нам обратится — поможем. Но может быть и платный вариант. Как правило, партии просят те же 50-100 миллионов. Все, что выше — глупость и жадность», — отметил собеседник агентства.

Эксперт Центра политического анализа Андрей Тихонов в разговоре с «URA.RU» указал на то, что либерализация партийной системы привела к появлению множества партий, от которых может пойти «хоть Собчак, хоть баба Клава». «Партий хватит всем. Вот у одного политтехнолога Андрея Богданова этих партий с десяток припрятано. Хотя не думаю, что Собчак обратится именно к нему. Выдвижение ее от ПАРНАСа исключено, там теледиву считают „агентом власти“, но какая-нибудь либеральная партия типа „Гражданской инициативы“ Нечаева может быть задействована», — предположил Тихонов.

Политолог, руководитель Центра социальных технологий Андрей Богданов подтвердил «URA.RU», что готов оказать содействие Собчак: «У нас есть несколько партий, от которых она может баллотироваться. Так что тут никаких проблем. Я и сам иду на президентские выборы в качестве кандидата. Очень хочу, чтобы эти выборы были и вправду похожи на выборы. Радует, что компания подбирается интересная».

Лидер «Гражданской инициативы» Андрей Нечаев сообщил «URA.RU», что Собчак или ее представители к нему за содействием не обращались.