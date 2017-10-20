08:57 20 октября 2017 0

Приставы забрали пенсию из-за долгов за услуги ЖКХ Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Лишившийся по инициативе приставов пенсии житель Забайкальского края Анатолий Вертипрахов, который попросил у президента России Владимира Путина гроб, объяснил причину возникновения у него долга за услуги ЖКХ. Как выяснилось, всему виной коммунальный беспредел, продолжающийся в городе уже на протяжении двух лет.

«Раньше наш поселок обслуживало МУП «ЖКХ Ясная». С этой организацией мы заключали договора об отоплении, ремонте и уборке. Они работали как надо, по утвержденным тарифам. Но в 2015 году с подачи местного депутата появилась другая организация, в то время как «ЖКХ Ясная» так и не ликвидировали. Эту контору возглавил бывший водитель депутата. И тарифы сразу взлетели! Причем тарифы не были, как того требует федеральный закон, опубликованы в печати. Ни с одним из жителей поселка Ясное не был заключен договор. Старики, получая платежки, хватались за сердце, — объяснил «Московскому комсомольцу» Вертипрахов.

Жители попытались восстановить справедливость при помощи прокуратуры, однако в ответ, по словам собеседника издания, получали одни отписки. В результате у мужчины образовалась задолженность в 11 тысяч рублей, а когда на его счет пришла очередная пенсия — 8516 рублей [меньше прожиточного минимума] — приставы забрали эти деньги, оставив мужчину на мели. При этом делать они этого не имени права, поскольку закон разрешает удерживать только 50% от зарплаты [пенсии].

Теперь, как отметил пенсионер, ему не на что купить даже продукты, не говоря уже о лекарствах, которые ему нужно принимать ежедневно. Он планирует написать письмо в администрацию президента.

Ранее, напомним, 72-летний пенсионер из Оловяннинского района обратился к Владимиру Путину с просьбой дать распоряжение губернатору Забайкальского края, главе Оловяннинского района, главе сельского поселения Яснинское выкопать ему могилу «И купить мне гроб. Мне 72 года. Жить в этой стране невозможно», — заявил пенсионер.