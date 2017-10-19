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19 октября 2017
12:45  19 октября 2017 0

Пенсионер попросил Путина купить ему гроб

Кладбище. Похороны.Архив. Челябинск., гроб
Пенсионер написал письмо президенту с нестандартной просьбойФото: Вадим Ахметов © URA.RU

Пенсионер из Забайкальского края Анатолий Вертипрахов, у которого судебные приставы сняли со счета всю пенсию, попросил российского президента Владимира Путина купить ему гроб. Он заявил в обращении, что «жить в этой стране невозможно».

72-летний пенсионер проживает в Оловяннинском районе. По его словам, его пенсия меньше прожиточного минимума — 8 516 рублей 13 копеек, в то время как прожиточный минимум в крае — 8600 рублей. Тем не менее даже эти деньги у него полностью списали судебные приставы за долг по «коммуналке», передает «МК». «На сегодняшний день у меня нет денег. Купить даже булку хлеба не могу. Нет денег и на лекарства, которые мне необходимы ежедневно, я гипертоник», — написал Вертипрахов в письме президенту.

Он попросил главу государства дать распоряжение губернатору Забайкальского края, главе Оловяннинского района, главе сельского поселения Яснинское выкопать ему могилу «И купить мне гроб. Мне 72 года. Жить в этой стране невозможно…» — заявил пенсионер.

Александр Пономарев
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© Служба новостей «URA.Ru»
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