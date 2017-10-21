08:10 21 октября 2017 0

Астронавты провели в открытом космосе чуть более шести часов и выполнили все поставленные задачи Фото: depositphotos.com © URA.RU

Астронавты НАСА Ренди Брезник и Джозеф Акаба провели работы в открытом космосе и вернулись на Международную космическую станцию (МКС). Об этом сообщили в космическом ведомстве.

Командир экипажа Брезник и его напарник борт-инженер Акаба находились на внешней поверхности станции немногим более шести часов, сообщает информагентство Nation News. За это время они выполнили все задачи по обслуживанию станции, поставленные перед ними.

В частности, астронавты установили новую камеру на внешней поверхности МКС, лампочки на захвате механического манипулятора и расчехлили запасные детали станции.