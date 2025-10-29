Россияне смогут отправиться в круиз на лайнере «Владимир Жириновский»

Судно построено с учетом мировых стандартов безопасности и комфорта Фото: Медиапалуба

В 2026 году в России начнет курсировать новейший круизный лайнер «Владимир Жириновский». Судно сейчас проходит завершающий этап достройки в Петербурге и уже готово почти на 90%.

«Круизный лайнер „Владимир Жириновский“ проекта PV300VD завершил переход из Астрахани в Санкт-Петербург, где будет достроен на Балтийском заводе ОСК», — пишет «Медиапалуба». Впервые за более чем шесть десятков лет в стране был построен лайнер такого класса. Судно изначально называлось «Петр Великий», однако позже решением заказчика было переименовано в честь российского политика Владимира Жириновского, основателя ЛДПР. Запуск лайнера планируется приурочить к 80-летию со дня рождения политика.

Строительство круизного лайнера «Владимир Жириновский» ведется по проекту, разработанному «Морским инженерным бюро». Заложили корпус судна на судостроительном заводе «Лотос» в Астраханской области 15 августа 2016 года. На воду корпус спустили 24 мая 2019 года, однако сроки окончания работ не раз переносились. Причиной стали решения по замене оборудования.

Перед конструкторами стояла задача — создать судно, которое сможет работать не только на традиционных маршрутах по Волге, но и обеспечивать полноценные круизные рейсы по Азовскому, Черному, Каспийскому (а также Красному и Средиземному) морям. Особое внимание уделялось мореходности: лайнер способен выдерживать волны до 3,5 метров.