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22 октября 2017
21:16  22 октября 2017 0

Общественники составили рейтинг самых опасных для женщин городов мира

Посещение главой Республики Башкортостан Рустэмом Хамитовым и губернатором Борисом Дубровским предприятий региона в рамках визита в Челябинск, хамитов рустэм, башкирские женщины
Не везде женщинам живется хорошоФото: Вадим Ахметов © URA.RU

Опубликован список самых опасных для женщин городов мира. Первое место заняла столица Египта — Каир, — с населением более 10 млн человек. Как выяснилось, в Каире высокий риск сексуальных домогательств в отношении слабого пола.

На втором месте пакистанский порт Карачи и столица республики Конго Киншаса. Третье и четвертое место заняли индийский Дели и столица Перу Лима. Москву составители рейтинга поставили на 16-е место списка. Самыми безопасными мегаполисами сочли Париж, Токио и Лондон.

Всего в рейтинг благотворительной организации Thomson Reuters Foundation включены 19 городов в разных странах мира. Составители учитывали ряд критериев, в число которых попали уровень сексуального и семейного насилия, экономические возможности, доступность медицинских услуг, пишет «Газета.ру».

Лев Истомин
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© Служба новостей «URA.Ru»
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