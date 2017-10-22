Опубликован список самых опасных для женщин городов мира. Первое место заняла столица Египта — Каир, — с населением более 10 млн человек. Как выяснилось, в Каире высокий риск сексуальных домогательств в отношении слабого пола.
На втором месте пакистанский порт Карачи и столица республики Конго Киншаса. Третье и четвертое место заняли индийский Дели и столица Перу Лима. Москву составители рейтинга поставили на 16-е место списка. Самыми безопасными мегаполисами сочли Париж, Токио и Лондон.
Всего в рейтинг благотворительной организации Thomson Reuters Foundation включены 19 городов в разных странах мира. Составители учитывали ряд критериев, в число которых попали уровень сексуального и семейного насилия, экономические возможности, доступность медицинских услуг, пишет «Газета.ру».