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23 октября 2017
Главные новости Москвы
22:06  23 октября 2017 5

МВД ужесточит наказание за пьяное вождение

Заседание правительства СО. Екатеринбург, женщина за рулем, гибдд, дпс, пдд, нарушение правил
Сегодняшнее наказание в ведомстве считают мягкимФото: Владимир Жабриков © URA.RU

Министерство внутренних дел России выступило за ужесточение наказания для водителей, севших за руль в состоянии опьянения.

В ведомстве рассказали о работе над новыми поправками в федеральное законодательство, пишет «Русская Планета».

Сегодня ст. 264.1 УК РФ предусматривает наказание за пьяное вождение в виде штрафа в размере от 200 до 300 тысяч рублей. Кроме того, нарушителю грозят обязательные работы или лишение свободы на срок до двух лет.

МВД хочет увеличить размер штрафа и максимальный срок лишения свободы за вождение в пьяном виде. При этом о конкретных цифрах пока речь не идет, пишет RT. В ведомстве подчеркнули, что сегодня нарушителей наказывают слишком мягко.

Олег Теплоухов
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