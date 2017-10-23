МВД ужесточит наказание за пьяное вождение

Сегодняшнее наказание в ведомстве считают мягким
Министерство внутренних дел России выступило за ужесточение наказания для водителей, севших за руль в состоянии опьянения.
В ведомстве рассказали о работе над новыми поправками в федеральное законодательство, пишет «Русская Планета».
Сегодня ст. 264.1 УК РФ предусматривает наказание за пьяное вождение в виде штрафа в размере от 200 до 300 тысяч рублей. Кроме того, нарушителю грозят обязательные работы или лишение свободы на срок до двух лет.
МВД хочет увеличить размер штрафа и максимальный срок лишения свободы за вождение в пьяном виде. При этом о конкретных цифрах пока речь не идет, пишет RT. В ведомстве подчеркнули, что сегодня нарушителей наказывают слишком мягко.