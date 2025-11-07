В Харьковской области уничтожен пункт дислокации иностранных наемников ВСУ
В Чугуеве уничтожили пункт дислокации иностранных наемников ВСУ
Фото: U.S. Army / Staff Sgt. Elizabeth Tarr
Российские военные нанесли удары по местам запусков украинских беспилотников и пунктам дислокации наемников в Чугуеве Харьковской области. Об этом сообщили в российских силовых структурах. Все цели были уничтожены.
«Уничтожены стартовые площадки и склады боекомплекта расчетов БПЛА 1-го и 9-го погранотрядов [Украины], а также пункт временной дислокации иностранных наемников в Чугуеве», — рассказал источник. Его слова передает РИА Новости.
Ранее российскими военными был нанесен удар по пункту временной дислокации резервов третьей бригады ВСУ в районе населенного пункта Зеленый Гай Харьковской области. В результате удара были сорваны планы украинского командования по переброске подразделений на хатненское направление, передает «Царьград».
