Армия и оружие

В Харьковской области уничтожен пункт дислокации иностранных наемников ВСУ

07 ноября 2025 в 09:15
В Чугуеве уничтожили пункт дислокации иностранных наемников ВСУ

В Чугуеве уничтожили пункт дислокации иностранных наемников ВСУ

Фото: U.S. Army / Staff Sgt. Elizabeth Tarr

Российские военные нанесли удары по местам запусков украинских беспилотников и пунктам дислокации наемников в Чугуеве Харьковской области. Об этом сообщили в российских силовых структурах. Все цели были уничтожены.

«Уничтожены стартовые площадки и склады боекомплекта расчетов БПЛА 1-го и 9-го погранотрядов [Украины], а также пункт временной дислокации иностранных наемников в Чугуеве», — рассказал источник. Его слова передает РИА Новости. 

Ранее российскими военными был нанесен удар по пункту временной дислокации резервов третьей бригады ВСУ в районе населенного пункта Зеленый Гай Харьковской области. В результате удара были сорваны планы украинского командования по переброске подразделений на хатненское направление, передает «Царьград».

Материал из сюжета:

Спецоперация РФ на Украине

