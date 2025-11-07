Недружественные страны придумали, как завозить свое пиво в Россию несмотря на пошлины

Импортеры пива из недружественных стран нашли способ обхода повышенных пошлин Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Из-за увеличения Россией импортных пошлин на пиво из недружественных государств, введенного в сентябре, некоторые поставщики начали использовать транзитные маршруты через Беларусь и Казахстан с целью минимизации затрат. Это позволяет им значительно экономить на сборах, создавая неравные условия для рынка, сообщают издания.

«После повышения Россией в сентябре импортных пошлин на пиво из недружественных стран часть поставщиков ради экономии стала ввозить такую продукцию через Белоруссию и Казахстан», — пишет «Коммерсант». Газета ссылается на письмо президента «Опоры России» Александра Калинина на имя главы Минфина Антона Силуанова.

В документе Калинин сообщает, что после повышения ввозной пошлины на пиво из недружественных стран с одного до 1,5 евро за литр часть импортеров стала использовать схему поставок через страны Евразийского экономического союза (ЕАЭС), где тариф составляет всего 0,018–0,04 евро за литр. Такая практика создает неконкурентные условия для российских пивоваров и дистрибуторов, которые ввозят пиво напрямую и вынуждены платить по новому, повышенному тарифу.

По словам председателя комиссии «Опоры России» по производству и обороту пивоваренной продукции Игоря Хавского, основные поставки идут через Беларусию откуда везут пиво из Германии и Чехии. Независимый эксперт алкогольного рынка Алексей Небольсин также подтвердил эту проблему, добавив, что для ввоза используется и Казахстан.