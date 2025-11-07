Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Реклама

Общество

Силы ПВО пресекли ночную атаку Украины

ВСУ ночью атаковали Крым
07 ноября 2025 в 09:12
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
Срочная новость , заглушка, ура ру, Срочная новость

Срочная новость

Фото: © URA.RU

Дежурные силы ПВО обнаружили и нейтрализовали 11 украинских беспилотников. Об этом сообщило Минобороны России. Вражеская атака была предотвращена над рядом российских регионов. Как следует из сводки военного ведомства, основной удар дронов ВСУ пришелся на приграничные регионы и европейскую часть страны.

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Подписаться
Следующий материал