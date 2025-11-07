Силы ПВО пресекли ночную атаку Украины
ВСУ ночью атаковали Крым
07 ноября 2025 в 09:12
Срочная новость
Фото: © URA.RU
Дежурные силы ПВО обнаружили и нейтрализовали 11 украинских беспилотников. Об этом сообщило Минобороны России. Вражеская атака была предотвращена над рядом российских регионов. Как следует из сводки военного ведомства, основной удар дронов ВСУ пришелся на приграничные регионы и европейскую часть страны.
